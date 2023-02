Stadt Helmstedt verteilt Mehrweg-To-Go-Becher

In der Stadt Helmstedt hat am Montagvormittag eine besondere Aktion stattgefunden: Bürgermeister Wittich Schobert, Innenstadtmanagerin Louisa Biston, Stadtplanerin Nicol Opilo und Klimaschutzmanager André Mollenhauer haben Mehrwegbecher verteilt. Passanten in der Neumärker Straße konnten einen der hellblauen „Lieblingsbecher“ mit nach Hause nehmen.

Viele der Vorbeikommenden hatten schon von der Aktion gehört. Damit möchte die Stadt Helmstedt auf die neue Regelung des Verpackungsgesetzes aufmerksam mache. Jeder Betrieb, der To-Go-Speisen anbietet, muss ab 2023 seinen Kunden neben der Verwendung von Einweggeschirr eine Mehrweglösung anbieten. Alternativ können Betriebe es Kunden auch ermöglichen, selbst mitgebrachte Mehrwegbehälter zu befüllen.

Kleinere Geschäfte wie Imbisse, Spätkauf-Läden und Kioske, in denen maximal fünf Beschäftigte arbeiten und die eine Ladenfläche von nicht mehr als 80 Quadratmetern haben, sind von der Pflicht ausgenommen. „Wir möchten mit dieser Aktion unsere Bürgerinnen und Bürger für das Thema Mehrweg sensibilisieren und die erhebliche Einsparung von Rohstoffen gegenüber Einwegverpackungen aufzeigen“ verdeutlicht Bürgermeister Schobert.

Kaffeegutschein in Helmstedter Mehrwegbechern versteckt

Zahlreiche Passanten nahmen die hellblauen „Lieblingsbecher“ mit. Dazu gab es auch einen Kaffeegutschein. Foto: Stadt Helmstedt / Martina Hartmann

Zahlreiche Passanten nahmen den kostenfreien blauen Becher mit Stadt-Silhouette und Deckel am Montagmittag gern entgegen. Im Becher lagen außerdem Informationen zum neuen Verpackungsgesetz und ein Gutschein. Damit haben die Helmstedter die Möglichkeit, sich ihren neuen „Lieblingsbecher“ in den beteiligten Cafés befüllen zu lassen. Das geht bei der Bäckerei Steinecke, Café Erbprinz, Café Mitte oder Café Förster.

„Das ist eine wirkliche Win-Win-Situation für Nachhaltigkeit und Umweltschutz“, sagte Schobert in einer Pressemitteilung, die die Aktion ankündigte. Es wird weniger Abfall produziert, Rohstoffe werden eingespart und es wird weniger Energie verbraucht.

Die Stadt kündigte an, dass am heutigen Dienstag, 14. Februar, eine weitere Verteil-Aktion der To-Go-Becher geplant ist. Jeder, der gerne mehr Informationen zum Verpackungsgesetz oder einen hellblauen „Lieblingsbecher“ haben möchte, kann sich diese ab 12.30 Uhr am Julius-Denkmal an der Neumärker Straße in Helmstedt abholen.

red

