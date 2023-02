Helmstedt. In Helmstedt gab es Samstag einen Einbruch. Ein weiterer Einbruchversuch blieb jedoch erfolglos. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Polizei Helmstedt Einbruch in Helmstedt – Zeugen gesucht

Unbekannte Täter sind am Samstag in ein Wohnhaus in Helmstedt eingebrochen und haben Bargeld und Schmuck gestohlen. Ein weiterer Einbruchversuch scheiterte, wie die Helmstedter Polizei berichtet.

Am späten Samstagnachmittag verließen die Eigentümer ihr Haus im Birkenweg. Bei der Rückkehr einige Stunden später stellten sie fest, dass Einbrecher über die Terrasse in ihr Haus eingedrungen waren. Die Einbrecher durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Im Anschluss flüchteten die unbekannten Täter mit dem gefundenem Bargeld.

Ein weiterer Einbruchversuch scheiterte

Ein weiterer Einbruchversuch fand in der Conringstraße statt. Am Samstagnachmittag verließ der Mieter seine Wohnung. Als er gegen 17 Uhr zurückkam, entdeckte er Aufbruchspuren an seiner Wohnungstür. Glücklicherweise scheitere der Versuch.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 4646-0 zu melden.

Weitere Nachrichten aus der Region lesen Sie hier:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de