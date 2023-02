Einbrüche in Königslutter – Täter kommen über die Terrassentür

Königslutter. Gleich zwei Mal wurde am Wochenende in Königslutter eingebrochen. Der Zugang für die Täter: Die Terrassentür.

Unbekannte Täter sind zwischen Freitagabend und Sonntagmittag in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Weingarten und in eine Wohnung im Hirschberger Weg in Königslutter eingebrochen. Sie stahlen Schmuck und Bargeld.

Laut der Polizei Helmstedt verließen die Eigentümer am Freitagnachmittag ihr Haus in der Straße Am Weinberg. Bei ihrer Rückkehr am Sonntagmittag stellten sie gleich fest, dass Einbrecher in ihrem Haus gewesen waren und Schränke und Kommoden durchsucht hatten. Bei der Spurensicherung wurde klar, dass die Täter über eine Terrassentür in das Haus eindringen. Bargeld und Schmuck fehlten.

An dem Wochenende nicht der einzige Einbruch in Königslutter

Auch die Mieter der Wohnung im Hirschberger Weg stellten in der Nacht zu Sonntag fest, dass Einbrecher in ihrer Wohnung waren. Auch hier waren sie über eine Terrassentür in die Räumlichkeiten gelangt und hatten dort in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen gesucht. Nachdem sie Bargeld und Schmuck fanden, flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Nach bisherigen Ermittlungen dürfte die Tatzeit zu beiden Einbrüchen zwischen Samstagnachmittag und der Nacht zu Sonntag, gegen 1.37 Uhr, liegen.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

