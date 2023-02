Pflegegewerkschaft Bochumer Bund auch in Helmstedt aktiv

Die Pflegegewerkschaft Bochumer Bund ist inzwischen auch im Kreis Helmstedt aktiv. Das teilt Peter Groß mit, den der Bochumer Bund zu seiner Vertrauensperson ernannt hat. Den Bochumer Bund gibt es seit Mai 2020. Er versteht sich als Spartengewerkschaft für Pflegeberufe. Sein Ziel ist es, die Arbeitsbedingungen und die Arbeitssituation für Pflegende deutlich zu verbessern.

Zum Beispiel will die Gewerkschaft einen flächendeckenden Tarifvertrag für alle Pflegenden in allen Bereichen erreichen. Zudem möchte sie, dass Arbeit in der Pflege als Teil der öffentlichen Daseinsversorgung gewertet wird. Unter anderem fordert der Bochumer Bund auch, dass die pflegerische Versorgung der Gesellschaft kein privates, profitorientiertes Modell sein dürfe.

Für die Pläne der Gewerkschaft sei ein hoher Organisationsgrad erforderlich, schreibt Groß. Denn nur solidarisches und gemeinschaftliches Handeln könne die Gesamtsituation nachhaltig verändern. „Es muss endlich mit und nicht über die Pflegenden geredet werden“, fordert die Vertrauensperson des Bochumer Bunds.

Peter Groß arbeitet selbst als Krankenpfleger in der Helios Sankt Marienberg Klinik in Helmstedt. Seit 1993 ist er in der Kranken- und Sozialpflege beruflich tätig und politisch organisiert. Er habe die Initiative zur Gründung einer örtlichen Pflegekonferenz für die Stadt Braunschweig und den Landkreis Helmstedt ins Leben gerufen, berichtet Groß. „Der Personalmangel ist in allen Pflegebereichen sichtbar“, schreibt er, „Wir arbeiten an und über die Belastungsgrenze.“

In seiner neuen Funktion als Vertrauensperson vertritt Peter Groß die Mitglieder des Bochumer Bunds in seinem Betrieb gegenüber seinem Arbeitgeber. Außerdem soll er neue Mitglieder werben, Gespräche mit dem Betriebsrat führen und die Gewerkschaftsmitglieder in Aktionen bei Tarifrunden mobilisieren.

