Erst wird in Warberg geerntet, dann mit Wonne getrunken

Erst die Weinlese, dann das Weinfest: Ende September fand bei warmen Temperaturen oberhalb von Warberg die diesjährige Weinlese der Warberger Schiefen Lage statt. Auch in diesem Jahr sei wieder eine große Menge Wein geerntet worden. „Weinkönigin Andrea I. war sehr zufrieden mit der Lese und dankte ihren fleißigen Helfern“, heißt es in der Mitteilung des Verkehrsvereins Nord-Elm.

Ein besonderer Dank gehe an Gottfried Strube, der sich auch in diesem Jahr wieder besonders um den Wein kümmerte. Er habe den Wein während des heißen Sommers mit Wasser versorgt und ihn mit Netzen eingedeckt.

Nur kurze Zeit später fand das 26. Weinfest des Verkehrsverein Nord-Elm auf Burg Warberg statt. In diesem Jahr hatte Weinkönigin Andrea I. einiges zu bieten. Zahlreiche Besucher probierten die Warberger Schiefe Lage, erfreuten sich an Flamm- und Zwiebelkuchen und wurden von den Weinen des Oexle, einem Wolfsburger Fachgeschäft, verwöhnt.

Viele Weinflaschen konnten übergeben werden

Die Anteilseigner der Warberger Schiefe Lage kamen in diesem Jahr nicht zu kurz. Da in den Vorjahren kein Weinfest stattfinden konnte, konnte der Verkehrsverein Nord-Elm in diesem Jahr mit den Jahrgängen 2018 bis 20210 viele Flaschen an die Aktionäre ausgeben.

Musikalisch wurden die Gäste von Josef Eschweiler am Nachmittag begleitet. Für den Abend hatte die Weinkönigin ein besonderes Highlight. Ab 18 Uhr sorgte Paul Brunner mit seiner Band für Stimmung. „Bei seinen großartigen deutschen Songs hielt es die Leute nicht mehr auf den Sitzen. Fröhlich wurde bis in die Abendstunden gefeiert“, heißt es abschließend vom Verkehrsverein.

