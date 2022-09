Migrantinnen in Helmstedt radeln in ein neues Leben

Helmstedt. Die Initiative von Landkreis Helmstedt und Kreissportbund macht die Frauen mobiler, damit sie am sozialen Leben teilnehmen können.

Der Kreissportbund und das Gleichstellungsreferat des Landkreises Helmstedt haben jetzt zwölf Frauen ermöglicht, Radfahren zu lernen. Wer schon einmal den Fahrtwind im Gesicht gespürt hat, weiß es: Fahrradfahren bedeutet Freiheit! Mit dem Fahrrad werden die Hürden des Alltags gemeistert und Distanzen spielerisch leicht überwunden. Doch nicht nur das: Gemeinsam Fahrradfahren (lernen) bedeutet auch, Kontakte zu knüpfen, den Sozialraum zu erkunden und sich selbstständig und selbstbewusst durch das Leben zu bewegen.

Menschen, die neu nach Deutschland kommen, sollen in einer Gesellschaft leben, die allen Mitgliedern selbstverständliche Teilhabe ermöglicht. Um das zu schaffen, muss Integration vor allem auf lokaler Ebene gestaltet und als ein aktives Mitwirken aller verstanden werden. Integration kann relativ gut und schnell durch Sport gelingen. Gerade Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund haben jedoch oft wenig Bezug zum Sport und können sehr häufig auch kein Fahrrad fahren.

Das Projekt will zugewanderten Frauen mit dem Radfahren Mobilität und Selbstständigkeit ermöglichen

Darum hat der Kreissportbund gemeinsam mit dem Gleichstellungsreferat des Landkreises Helmstedt das Projekt „Radfahren vereint“ in Helmstedt initiiert. Das Projekt, das vom Landessportbund finanziert wird, zielt darauf ab, zugewanderten Frauen mit dem Radfahren Mobilität, Selbstständigkeit, verkehrssicheres Verhalten zu ermöglichen und das Wir-Gefühl zu stärken.

Zwölf Frauen unterschiedlichster Herkunft wie beispielsweise aus Afghanistan, dem Irak und auch der Ukraine, haben diese Möglichkeit genutzt und sich zu dem kostenlosen Kursus angemeldet. Anfangs herrschte bei den Frauen große Unsicherheit und auch Angst, überhaupt auf ein Fahrrad zu steigen. Mit Unterstützung des Verkehrssicherheitsbeauftragten der Polizei Helmstedt sowie des Deutschen Roten Kreuzes, das sowohl eine zertifizierte Übungsleiterin wie auch die Fahrräder gestellt hat, gewannen die Teilnehmerinnen jedoch während der fünf Kurseinheiten zunehmend an Sicherheit und Selbstvertrauen. Eine junge Irakerin erklärt: „Endlich kann ich Fahrrad fahren, darauf bin ich richtig stolz!“

Sonja Klein, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Helmstedt, fasst es so zusammen: „Das Projekt ist ein toller Erfolg! Die Frauen haben sich gegenseitig unterstützt und hatten gemeinsam viel Spaß. Sie können sich nun viel selbstständiger und unabhängiger in Helmstedt und Umgebung bewegen und damit auch besser am sozialen Leben teilnehmen.“

