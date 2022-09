Edeka-Markt: Stadt Helmstedt stellt Umgestaltungspläne vor

Die neue Edeka-Filiale soll auf dem ehemaligen Posthof in Helmstedt zwischen Braunschweiger Straße, Harsleber Torstraße und Leuckartstraße entstehen.

Mit der Eröffnung des Edeka-Marktes an der Braunschweiger Straße soll es eine Öffnung des Marktes hin zur Innenstadt geben. Die Gesamtplanung bezieht die Straßen Braunschweiger Straße, Harsleber Torstraße, südliche Leuckartstraße, östliche Henkestraße und westliche Wilhelmstraße mit ein, wie die Stadt mitteilt. Das Bauprojekt solle mit Mitteln aus den Förderprogrammen „Perspektive Innenstadt“ und „Conringviertel“ realisiert werden.

In die Planungsüberlegungen möchte die Stadt Helmstedt auch die Bürgerinnen und Bürger aus den beteiligten Straßen einbeziehen und lädt daher am Dienstag, 20. September, 18.30 Uhr, in die Räume des Kreativlabors, Gröpern 1, ein.

Die Gesamtplanung bezieht die Straßen Braunschweiger Straße (Foto), Harsleber Torstraße, südliche Leuckartstraße, östliche Henkestraße und westliche Wilhelmstraße mit ein. Foto: Markus Brich

„Gern möchten wir mit den Anwohnerinnen und Anwohnern ins Gespräch kommen und ihnen unseren Planungsvorstellungen näherbringen, uns aber auch über deren Fragen, Bedenken oder Ideen austauschen“, erläutert Andreas Bittner vom Fachbereich Planen und Bauen. Diese sind mit einem persönlichen Schreiben eingeladen worden.

Die Stadt Helmstedt bittet um Anmeldung – unter Telefon (05351) 175210 oder 175296 oder per E-mail an andreas.bittner@stadt-helmstedt.de.

red

