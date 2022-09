Auffahrunfall auf der A 39 durch betrunkenen Autofahrer

Auf der Autobahn 39 ist am frühen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr ein VW Passat in den vor ihm fahrenden Ford gefahren. Nach einer Meldung der Polizei fuhr der Fahrer der Fords mit einem Anhänger in Richtung Salzwedel. Als er sich in Höhe des Autobahnkreuzes Wolfsburg/Königslutter befand, kam von hinten ein VW Passat angefahren und stieß mit dem Heck seines Anhängers zusammen.

Der Anhänger geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Schutzplanke. Dadurch löste er sich vom Zugfahrzeug, ehe er auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Der schleudernde Anhänger drückte den Pkw gegen die Seitenplanke beschädigte ihn dadurch. Das Hineinfahren in den Anhänger beschädigte auch den VW Passat eines 24-jährigen Fahrers. Die beteiligten Personen verletzten sich nicht.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 24-Jährige nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,9 Promille. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein und leitete ein Strafverfahren ein.

