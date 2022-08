Polizei: Unbekannte verletzen zwei Pferde in Lehre

Lehre. Die Besitzer der beiden Islandstuten haben am Montag Blut entdeckt. Die Polizei aus Königslutter hofft auf Hinweise zur Tat am Fahltweg.

In Lehre haben Unbekannte zwei Islandstuten auf einer Koppel am Fahltweg verletzt. Die Tat geschah laut Helmstedts Polizei zwischen Sonntagabend, 20,17 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr. Die Besitzer der Pferde hatten ihre Tiere am Montagvormittag aufgesucht und Blutflecken an den Stuten und auf dem Boden entdeckt.

„Eine hinzugezogene Tierärztin bestätigte, dass die Verletzungen nicht durch die Tiere selbst, sondern durch Unbekannte hervorgerufen worden sind“, berichtet die Polizei. Die beiden Pferde standen mit zwei weiteren Islandstuten zusammen, die unverletzt blieben.

Pferde verletzt: Hinweise an die Polizei in Königslutter

Ob der Unbekannte zu Fuß oder mit einem Fahrzeug an die Koppel gelangt ist, wird derzeit ermittelt. Da viele Hundebesitzer, Reitinteressierte, Radfahrer und Spaziergänger an den dortigen Pferdekoppeln vorbeikommen, hoffen die Ermittler darauf, dass diese verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Königslutter unter (05353) 941050 entgegen.

