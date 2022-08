Gartenbesitzer unterstützen Artenvielfalt im Kreis Helmstedt

Die Gewinner stehen fest – und gewonnen haben alle, die am Wettbewerb zur insektenfreundlichen Gartengestaltung der Stadt Helmstedt teilgenommen haben, denn schließlich trägt ihr Garten zum Erhalt der Arten bei, wie die Stadt Helmstedt mitteilt. „An dem Gartenwettbewerb haben sich rund 30 Teilnehmer beteiligt“, berichtet Christoph Genth vom zuständigen städtischen Fachbereich.

Sonderpreis für Schüler der Grundschule St. Ludgeri

Der Wettbewerb zur insektenfreundlichen Gartengestaltung wurde auf Wunsch des Helmstedter Rates ins Leben gerufen, um ein Zeichen gegen das Insektensterben zu setzen und das Engagement der Bürger für Arten- und Naturschutz im eigenen Garten zu würdigen. Insgesamt wurden neun Preise verliehen. Der 1. Preis ging an die Familie Bienias. Michael Bienias machte deutlich, dass ein insektenfreundlicher Garten viel weniger Pflegeaufwand benötigt, als er angenommen hat.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch:

Weitere Preise gingen an die Familien Schneidewind, Pfeiffer, Buerschaper und Fehlhaber. Die Preisübergaben an die Grundschule St. Ludgeri und den Kindergarten Offleben stehen noch aus. Mit jeweils einem Sonderpreis wurden die Beiträge der Schüler der Grundschule St. Ludgeri, der Kinder aus dem Kindergarten Offleben und der Konfirmanden aus den Gemeinden St. Christophorus und St. Petri gewürdigt. Die Auswahl der Sieger fand durch eine Jury aus Vertretern von Politik und Verwaltung der Stadt Helmstedt sowie Mitgliedern der Ortsgruppe Helmstedt des Nabu und der Kreisgruppe des BUND statt.

Bürgermeister Wittich Schobert überreichte die Preise an die Gartenbesitzer. „Ihre Gartengestaltungen bieten tolle Beispiele für den Umwelt- und Naturschutz“ führte er aus und bekräftige das Engagement der Stadt, gegen die auch in Helmstedt zunehmende Anzahl an Schottergärten vorzugehen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de