Pflanzen-Pirsch mit Botaniker Jürgen Feder durch Velpke

Wer seine TV-Auftritte und Internet-Clips kennt, kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus: Mit Jürgen Feder wird Botanik zum Publikumsrenner. In jedem Grasbüschel, der sich nach oben reckt, entdeckt der Diplom-Ingenieur für Landespflege, Flora und Vegetationskunde erstaunliche Geheimnisse, die er mit unnachahmlichen Wortwitz dem Laien erklärt.

In Velpke gibt es am Sonntag, 28. August, die Gelegenheit, eine Exkursion mit dem begeisterten Naturforscher zu erleben. Anmeldung ist noch möglich via Internet unter www.juergen-feder.de, Treffpunkt zur etwa dreieinhalbstündigen Führung inklusive einer Mittagspause zur Selbstverpflegung ist an der Oebisfelder Straße/Ecke Schwarzer Weg um 11 Uhr.

Extrem-Botaniker Jürgen Feder bei TV total!

Ob Mäuseschwänzchen, Knabenkraut oder Schlüsselblume – worin viele Menschen oft nur Unkraut am Wegesrand sehen, entdeckt der Autor diverser Bücher und Fachartikel nicht selten eine kleine Sensation. Denn Feder weiß so ziemlich alles über jede Pflanze, die in Niedersachsen wächst. Der Botanik-Fachmann wurde 1960 in Flensburg geboren und absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner. Nach seinem Studium der Landespflege in Hannover war er lange Zeit als selbstständiger Landespfleger und Chef-Pflanzenkartierer mit Schwerpunkt der Pflanzen-, Tier- und Biotoptypen tätig.

Medienhype begann bei Stefan Raab mit „TV total!“

Im Februar dieses Jahres erschien sein sechstes Buch. Unter dem Titel „Der Segen der Einwanderer“ erläutert er die „Neophyten – unsere pflanzlichen Neubürger und was sie für unser Ökosystem bedeuten“.

Den Medienhype um Feder löste vor Jahren die NDR-Reportage „Leben an der Autobahn“ aus. Sie veranlasste Comedy-Star Stefan Raab, Feder in seine Sendung „TV total“ einzuladen und ihn so einem Millionenpublikum zu präsentieren.

In Niedersachsen kommen laut Feder jedes Jahr acht neue Pflanzenarten dazu, vielleicht findet er die nächste ja am Sonntag in Velpke …

