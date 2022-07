Motorrad und Radfahrer kollidieren bei Lehre – beide verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagabend, 25. Juli, ein 32-jähriger Fahrradfahrer aus Braunschweig schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Braunschweiger mit seinem Rennrad die L635 aus Hondelage kommend in Richtung Lehre. An der Kreuzung zur L639 wollte er nach Essenrode abbiegen. Dabei übersah er den aus Richtung Lehre kommenden Motorradfahrer – es kam zu einem Zusammenstoß.

Bei dem Unfall wurde der 32-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Braunschweig gefahren werden. Der 27-Jährige Motorradfahrer aus der Region Hannover wurde leicht verletzt ins Klinikum nach Wolfsburg transportiert. Es entstand zudem ein Sachschaden.

red

