Hitze in Helmstedt So bereitet sich Helmstedt auf die nächste Hitzewelle vor

In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Flächenbränden im Kreis Helmstedt, wie hier beispielsweise in der Gemeinde Lehre. Rund 1000 Quadratmeter Stoppelfeld sind abgebrannt.

Helmstedt. Hitze-Rekord in Helmstedt: In den nächsten Tagen wird es noch mal heiß. So reagieren Einsatzkräfte der Feuerwehr, Klinikpersonal und Tierärztin.