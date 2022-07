Diebstahl im Kreis Helmstedt – Zwölf Fahrräder gestohlen

Helmstedt. Im Kreis Helmstedt fand am Wochenende eine Diebstahl-Serie statt. Zwölf Fahrräder wurden gestohlen.

Unbekannte Täter haben in Barmke zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen von sechs verschiedenen Tatorten insgesamt zwölf zum Teil sehr hochwertige Fahrräder entwendet. Ein gestohlenes Fahrrad wurde an einem anderen Ort zurückgelassen, berichtet die Polizei. Es entstand ein Schaden von 17.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Mehrere Fahrradeigentümer aus Barmke meldeten sich am Sonntag im Laufe des Tages bei der Polizei in Helmstedt und zeigten die Diebstähle ihrer Fahrräder an.

Diebe lassen fremdes Mountainbike zurück

Im Tatzeitraum betraten unbekannte Täter ein Grundstück in der Weidenkampstraße und stahlen ein Mountainbike. Dieses wurde zu einem späteren Zeitpunkt an einem anderen Tatort wieder aufgefunden.

In der Straße Dorfbreite entwendeten die Täter zwei unter einem Carport stehende Fahrräder. Nur wenige Meter weiter öffneten die Diebe eine unverschlossene Garage und stahlen ein dort untergestelltes E-Bike. Gleichzeitig fand der Hauseigentümer ein ihm fremdes Mountainbike vor. Es stellte sich heraus, dass dieses aus einem Diebstahl aus der Weidekampstraße stammte.

Auch in einen Wintergarten sind die Täter eingebrochen

Gleich zwei hochwertige E-Bikes und ein Fahrrad entwendeten die Diebe aus einer Garage in der Straße Neue Straße, nachdem sie diese zuvor aufgebrochen hatten. Einige Meter weiter betraten die Täter unbemerkt ein Grundstück und verließen dieses mit zwei vor einer Garage stehenden, nicht gesicherten, Fahrrädern in unbekannte Richtung. In direkter Nachbarschaft machten die Einbrecher auch vor einem Wintergarten nicht halt. Nachdem die Täter sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten, durchsuchten sie diesen. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in der Straße Hinter den Gärten. Auch hier brachen die Täter eine Garage auf und stahlen zwei Mountainbikes.

Die Polizei hofft auf Zeugen

Für den Abtransport des umfangreichen Diebesgutes müssen die Diebe mit einem größeren Transporter zu den Tatorten gefahren sein oder diesen im näheren Bereich geparkt haben.

Die Ermittler hoffen deshalb auf Zeugen, die im Tatzeitraum ein solches Fahrzeug gesehen haben, oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer (05351) 5210 zu melden.

