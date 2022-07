Schöninger fährt mit 2,68 Promille und rammt einen Audi

Schöningen. Der Mann war mit fast drei Promille in der Wilhelmstraße unterwegs. Ein Zeuge beobachtete das Auto, kurze Zeit später stoppte ihn die Polizei.

Ein stark alkoholisierter Autofahrer beschädigte in der Nacht zu Samstag geparkte Autos in der Schöninger Wilhelmstraße. Gegen 1.10 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, weil er soeben einen Pkw der Marke Renault beobachtet habe, der eine Verkehrsinsel in der Wilhelmstraße beschädigt und anschließend seine Fahrt fortgesetzt habe, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizisten konnten das Auto kurze Zeit später auf dem Gelände einer Tankstelle in der Helmstedter Straße finden. Bei dem 55 Jahre alten Mann aus Schöningen stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,68 Promille. Ihm wurde daraufhin im Klinikum Helmstedt eine Blutprobe entnommen.

Fahrer hatte weiteres Auto gerammt

Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Der Renault wies erhebliche Schäden auf, die auf mindestens eine weitere Kollision hindeuteten. Bei weiteren Ermittlungen konnten die Polizisten dann die zweite Unfallstelle finden. Diese befand sich ebenfalls in der Wilhelmstraße, wo der Unfallfahrer einen geparkten Audi A1 am Seitenteil beschädigt hatte. Die Höhe des Gesamtschadens liegt bei 8000 Euro.

