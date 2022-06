Rennau. Ein hilfloser junger Storch musste aus seinem Nest geholt werden. Die Feuerwehr rückte mit dem Hubretter an.

Ein junger Storch wurde am Donnerstag im Landkreis Helmstedt gerettet.

Störche im Kreis Helmstedt Not-Einsatz in Rennau: Feuerwehr stiehlt Storchenbaby aus Nest

Notfall hoch oben auf dem Storchennest in Rennau! Die Ortsfeuerwehr Grasleben wurde am Donnerstagmittag alarmiert. Dem NABU war nämlich aufgefallen, dass ein ein junger Storch um sein Überleben kämpfte. Seine Störchenmutter war verletzt und konnte ihr Störchenbaby offensichtlich nicht mehr ausreichend verpflegen.

Die Feuerwehr Grasleben rückte mit einem Hubretter an, um das Tier am Ortsrand aus dem Nest zu holen. In einer Transportbox brachte ihn die Feuerwehr nach Leiferde ins NABU Artenschutzzentrum, wo er nun mit anderen Jungtieren aufgepeppelt wird.

Höhenrettung bei Rennau: Ein Jungstorch wurde von der Feuerwehr aus dem Nest geholt. Foto: Christoph Hasenfuß

RED

