Grafhorst. Auf der Bundesstraße 244 ist eine 24-Jährige am Freitagabend in den Gegenverkehr geraten. Zwei Zeugen alarmierten daraufhin Helmstedts Polizei.

Der 18-jährige Fahrer und sein Begleiter riefen am Freitagabend die Polizei. Sie waren beinahe mit dem Wagen einer 24-Jährigen kollidiert. Diese war wohl betrunken. (Symbolbild)

Polizei Helmstedt Grafhorst: Alkoholisierte Autofahrerin fährt fast in Gegenverkehr

Eine 24 Jahre alte Autofahrerin aus dem Landkreis Helmstedt wird sich demnächst wegen Trunkenheit im Straßenverkehr vor Gericht verantworten müssen. Die 24-Jährige war am Freitagabend gegen 23.21 Uhr auf der Bundesstraße 244 von Wolfsburg in Richtung Helmstedt unterwegs, als sie vermutlich wegen „alkoholbedingter Beeinträchtigung“, so die Polizei, auf die Gegenfahrbahn geriet.

Hier stieß sie fast mit dem Fahrzeug eines 18 Jahre alten Fahrzeugführers zusammen, der gemeinsam mit einem weiteren Zeugen in Richtung Wolfsburg unterwegs war.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zeugen fällt Alkoholgeruch und schleppendes Sprechen bei Fahrerin auf

„Beide Fahrzeuge stoppten und man unterhielt sich über die geöffneten Fensterscheiben“, berichtet Helmstedts Polizei. „Dabei stellten die Zeugen starken Alkoholgeruch in der Atemluft der 24-Jährigen sowie alkoholbedingte Ausfallerscheinungen in der Sprache fest.“

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Helmstedt:

Als die 24-Jährige kurz darauf ihre Fahrt fortsetzte, alarmierten die beiden Zeugen die Polizei und teilten den Beamten Kennzeichen und Personenbeschreibung der Autofahrerin mit.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de