Neues Feuerwehrgerätehaus für Frellstedt weiter in den Sternen

Noch ist nicht sicher, ob Frellstedts Feuerwehr sobald ein neues Feuerwehrgerätehaus erhält. Nord-Elms Samtgemeinde-Bürgermeister Andreas Kühne nahm den Mitgliedern der Wehr während der jüngsten Versammlung zwar nicht die Hoffnung auf einen baldigen Baubeginn, aber im Samtgemeinderat sei man sich einig, dass einige Bauprojekte geschoben werden müssten. „Ich hoffe, der Kelch geht an Ihnen vorbei“, sagte er in seinem Grußwort.

Wehr geht bei Anschaffungen leer aus

Kämpferisch gab sich Frellstedts Bürgermeister Christian Buttler. Er hoffe, Frellstedts Feuerwehr stehe in der Priorität ganz oben. „Wir sollten wie alle Gemeinden ausgestattet sein, wie es der Feuerwehr gebührt.“ Die Mitglieder der Wehr schauten wegen dieser seit vielen Jahren offenen Situation zeitweise fragend in die Runde, auch als Gemeindebrandmeister Matthias Rößchen von den Anschaffungen für die Wehren der Samtgemeinde sprach, aber für Frellstedt in den Berichten für 2020 und 2021 nichts dabei gewesen war. Immerhin hat die Frellstedter Wehr aus den vergangenen zwei Jahren 66 Einsätze und 25 technische Hilfeleistungen nachzuweisen, stellte Ortsbrandmeisterin Christine Eßmann in ihrem Bericht heraus. „Wir haben alle Einsätze anständig und erfolgreich abgearbeitet.“ Fabian Behlau und Tino Kölle nahmen mit Erfolg an Lehrgängen in Celle und Helmstedt teil.

Auszeichnungen für langjährige Mitglieder

Die Amtszeit des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Claus Petzold endet, er will aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder antreten. Die Mehrheit der Aktiven entschied sich für Christian Sydow als Nachfolger. Schriftführer für Sydow wurde Tino Kölle, der von Christine Eßmann außerdem zum Feuerwehrmann befördert wurde. Von Gemeindebrandmeister Rößchen erhielten Jürgen Lorenz für 50 Jahre und Manfred Langner für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr die Auszeichnung des Feuerwehr-Landesverbandes.

red

