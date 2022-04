Laufen für den guten Zweck Benefizlauf in Helmstedt zugunsten an Brustkrebs Erkrankter

Er findet mittlerweile zum sechsten Mal statt: Der Benefizlauf zugunsten an Brustkrebs erkrankter Frauen im Landkreis Helmstedt. Er steigt am Samstag, 9. Juli, ab 10 Uhr. Das teilt der Landkreis in einer Mitteilung mit. Die Teilnehmenden können sich für eine fünf oder zehn Kilometer lange Strecke entscheiden.

Gewertet werden laut Landkreis die Disziplinen Laufen, Walking und Nordic-Walking. Es werde beim Benefizlauf jedoch nicht die schnellste Zeit im Vordergrund stehen, sondern der Spaß am Mitmachen und der gute Zweck.

Das sagt das Organisatorenteam

Das Organisationsteam, bestehend aus den Gleichstellungsbeauftragten der Stadt und des Landkreises Helmstedt, dem Seniorenstützpunkt Helmstedt in Kooperation mit dem Helmstedter Walllauf Team, dem Helmstedter Sportverein und mit Unterstützung des Kreissportbundes Helmstedt, möchte „ein Zeichen für eine sportliche und gesunde Zukunft setzen“, so formuliert es Birgit Adam vom Seniorenstützpunkt.

Zum Hintergrund: Etwa jede zehnte Frau in Deutschland erkrankt an Brustkrebs, jährlich kommen zirka 70.000 Neuerkrankungen hinzu – Tendenz steigend. Zwei Drittel aller Brustkrebspatientinnen sind zu Beginn der Erkrankung über 60 Jahre alt. Untersuchungen zeigten, so der Landkreis, dass Sport bei einer onkologischen Erkrankung den Genesungsverlauf positiv beeinflusst.

So kann man sich anmelden

Anmeldungen sind ab sofort unter www.stadt-helmstedt.de oder www.ksbhelmstedt.de möglich. Die Startgelder von 5 Euro für Jugendliche ab 10 Jahren beziehungsweise 10 Euro für Erwachsene kommen direkt dem DRK Kreisverband Helmstedt, Selbsthilfegruppe Krebsnachsorge, zugute.

