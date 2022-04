Ausstellung in Helmstedt: Kinder im Holocaust

„Und, sind Sie beeindruckt?“, fragte Susanne Weihmann vom Arbeitskreis „Stolpersteine und Gedenkarbeit“. Da hatte sie am Donnerstagvormittag zusammen mit Martina Borras, Jan Fricke als Vertreter des Landrates, dem Referendar Lennard Lohse und Schulleiter Lars Hermann gerade die Ausstellung „Sterne ohne Himmel – Kinder im Holocaust“ eröffnet.

Auf 27 Schautafeln gibt sie beklemmend lebendige Einblicke in das Leben jüdischer Kinder zu NS-Zeiten. Bis zum 25. Mai sind diese Einblicke im Julianum zu erlesen und erfühlen. Die Ausstellung richtet sich in erster Linie an die weiterführenden Schulen. Einige haben einen Besuch demnach schon angekündigt.

Konzipiert hat die Ausstellung die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel

Die Ausstellung findet, so Susanne Weihmann, im Rahmen des zweiten Regionalen Stolperstein-Putztages in der gesamten Region zwischen Harz und Heide statt. Und sie ist anspruchsvoll. Konzipiert hat sie die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel. Der Arbeitskreis „Stolpersteine und Gedenkarbeit“ hat sie ins Deutsche übersetzen lassen. Im Julianum bekommt sie einen weiteren Aspekt hinzu.

Die Schülerinnen und Schüler des Seminarfachs rund um Referendar Lennard Lohse erarbeiten ergänzendes Material. „Sie schauen, was sie aus ihrer Sicht noch an Material oder Informationen rund um das Thema benötigen“, so Lohse – und erstellen es gleich selber. Davon dürfen später andere junge Menschen profitieren. Lohse hat Geschichte studiert und sich unter anderem auf die NS-Zeit spezialisiert. Er möchte Kindern und Jugendlichen die Chance geben, einen Zugang zu diesem Teil der Geschichte zu finden.

„Beeindruckt“ wäre ein zu schwaches Wort für das, was man sieht und liest

Eingangs erwähnte Frage nach dem Eindruck lässt sich kaum beantworten. „Beeindruckt“ wäre ein zu schwaches Wort für das, was man auf den Tafeln sieht und liest. Wohl auch deshalb hat die Ausstellung einen eigenen Raum im Julianum bekommen. Dort, wo sonst musiziert wird, geht es für die Besucher allenfalls vom Pausengong unterbrochen auf eine Reise in das reale Leben jüdischer Kinder unter Hitlers Schreckensregime.

Echte Namen, echte Zitate, echte Schicksale, echte Themen und, davor muss sich ein jeder zwangsläufig tief verneigen: unbedingter Lebensmut und Überlebenswille, alles das selbst im Angesicht des allgegenwärtigen Todes. Wer sich darauf einlässt, braucht Zeit, Zeit für die Lektüre und ganz viel Zeit für den Versuch des Begreifens.

„Morgen wird keiner von uns am Leben bleiben, wenn wir heute nichts tun.“

Zur Eröffnung wurde eine Videoaufnahme des Autors und Lehrers Johann Voß, der auch am Julianum lehrte, eingespielt. Er sang das „Klagelied am Aschseegrund“. Martina Borras trug das Gedicht „Gespräch mit einem Überlebenden“ vor. Eine Einstimmung auf das, was da noch kommt. Eine sehr eindringliche, die von Selbstvorwürfen und einer Erkenntnis geprägt ist: „Morgen wird keiner von uns am Leben bleiben, wenn wir heute nichts tun.“ Der Holocaust kostete 1,5 Millionen jüdische Kinder das Leben. Allen, auch den Überlebenden, nahm er die Kindheit. Ein zur Eröffnung geführtes Zitat eines Überlebenden beschreibt das so: „Im Ghetto gab es keine Kinder, nur kleine Juden.“

