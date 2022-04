7-Jähriger bei Unfall im Kreis Helmstedt schwer verletzt

Querenhorst. Auf der Bundesstraße 244 bei Querenhorst ist ein Auto von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Ein 7-Jähriger ist schwer verletzt.

Die Einsatzkräfte sind am Freitagmorgen zu einem Unfall auf der B244 bei Querenhorst (Landkreis Helmstedt) ausgerückt.

Einen Verkehrsunfall hat es am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 244 hinter Querenhorst gegeben. Ein Auto mit zwei Personen war auf winterglatter Straße von der Fahrbahn abgekommen, und schlug mit der Front im Graben ein. Der Wagen kam laut Angaben der Feuerwehr quer im Graben und auf der Leitplanke zum stehen.

7-Jähriger wird bei dem Unfall schwer verletzt

Der Fahrer, ein 32-jähriger Mann wurde dabei laut Polizei leicht verletzt. Sein 7-jähriger Beifahrer verletzte sich hingegen schwer. Beide Insassen des VW-Polo behandelte der Rettungsdienst, der 7-Jährige musste in die Klinik nach Helmstedt gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilt, war der Polo-Fahrer am Freitagmorgen mit seinem Sohn bei dem plötzlichen Wintereinbruch mit Schneefall in Richtung Richtung Wolfsburg unterwegs. Am Ausgang einer Linkskurve geriet das laut Polizei mit Sommerreifen fahrende Auto auf der glatten Straße ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und überschlug sich. Nach dem Aufprall kam der Wagen im Straßengraben zum Stehen.

Polizei mahnt: Winterreifen vorerst noch am Wagen lassen

Die Polizei weist eindringlich daraufhin, weiterhin bzw. zur entsprechenden Jahreszeit mit Winterreifen zu fahren. Ein frühzeitiger Wechsel oder der Verzicht kann bei einem Wetterumschwung zu schweren oder sogar tödlichen Verkehrsunfällen führen.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz bis zur Übernahme durch den Abschleppdienst her.

red

