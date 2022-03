Neue Polizeidienstfahrzeuge der Marke BMW werden am 03.06.2016 vor der Polizeiwache in Oberhausen fotografiert. Foto: Patrick Schlos/FUNKE Foto Services

Polizei Helmstedt Polizei stoppt Autofahrer in Frellstedt – Mann steht unter Drogen

In der Nacht zu Dienstag hat die Polizei einen 24-jährigen Autofahrer in Frellstedt angehalten, der unter Einfluss von Drogen am Steuer saß. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass der Mann keinen Führerschein besitzt.

Kurz nach Mitternacht kontrollierte eine Streife der Polizei Helmstedt in der Straße Im Schiff ein mit vier Personen besetztes Auto. Der Fahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen. „Zudem ergaben sich für die Beamten Hinweise, dass der Fahrer Drogen zu sich genommen hatte“, teilt die Polizei mit. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte dies. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und in der Helmstedter Klinik entnommen.

Frellstedt: Anzeige erhält auch der Beifahrer

Neben dem Fahrer erwartet auch den 36-jährigen Halter des Autos eine Anzeige. Er hatte während der Fahrt neben dem 24-Jährigen gesessen und zugelassen, dass dieser ohne gültige Fahrerlaubnis sein Auto fährt.

red

