Eine Nacktschnecke hat eine Ampelanlage in Helmstedt außer Gefecht gesetzt. Das Ersatzteil soll am Montag eingebaut werden.

Südertor Nacktschnecke legt Ampeln in Helmstedt lahm

Eine Nacktschnecke hat dafür gesorgt, dass seit Freitagmorgen in Helmstedt die Ampeln an der Helmstedt an der Kreuzung Südertor/Poststraße komplett ausgefallen sind.

Kreuzung Südertor/Poststraße: Nacktschnecke verursacht Kurzschluss

Das Weichtier hat einen Kurzschluss verursacht, teilt die Stadt Helmstedt mit. Ein elektronisches Bauteil muss nun geliefert und ausgewechselt werden – im Laufe des Montages sollen die Ampeln den Verkehr wieder regeln können. Bis dahin bittet die Stadt Helmstedt darum, mit Vorsicht die Kreuzung zu überqueren.

red

