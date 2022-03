Helmstedter Elm Lappwald Messe läuft noch bis Sonntagnachmittag

Nachdem die Elm Lappwald Messe auf dem Helmstedter Schützenplatz 2020 coronabedingt abgesagt werden musste, sind an diesem Wochenende wieder rund 60 Aussteller am Start. Der Andrang ist am Samstag größer als am Freitag, attestieren Ausstellerinnnen und Aussteller am Sonnabend. Sonntag können Besucherinnen zwischen 10 und 18 Uhr vorbeischauen. Der Eintritt ist kostenlos.

So liefen die Vorbereitungen.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zwischen Poffertjes, Lifestyle und Häuslebauern

Den Schwerpunkt in diesem Jahr hat Veranstalter Heiko Klein auf den Hausbau und die Sanierung gelegt. Aber unter anderem sind auch Reiseunternehmen, Weinhändler und Feinkosthändler auf den rund 1500 Quadratmetern Ausstellungsfläche vertreten. Das Deutsche Rote Kreuz beispielsweise hat eine Foto-Station, misst kostenlos Blutdruck und Blutzuckerwerte.

Helmstedter aufgepasst- Im April ist verkaufsoffener Sonntag

Im Gespräch mit Handwerkern

Sind Messen angesichts von Lieferengpässen für Handwerker überhaupt sinnvoll? Ja, sagt Christoph Ramme von Halle 340, einem Helmstedter Fliesenfachhandel. „Wir sind hier, um mit Kunden ins Gespräch zu kommen, um zu netzwerken. Klar, wenn jemand sagt: In vier Wochen will ich ein Badezimmer, muss ich leider sagen: Nein.“ Barbara Ramme freut sich, dass am Samstag mehr los ist als am Freitag: „Ich denke, die Menschen sind wegen Corona noch immer sehr vorsichtig.“

Lesen Sie mehr aus Helmstedt und Region

Menschen reisen zu Corona-Zeiten anders

Kerstin Fuhrmann vom Reiseveranstalter und Busunternehmen Fuhrmann Mundstock will ebenfalls ins Gespräch kommen. „Wir werden meistens gefragt, ob Reisen überhaupt stattfinden“, beobachtet sie. Das tun sie. „Vor der Pandemie war der Gardasee in Italien der Renner. In der Pandemie waren Reisen ans deutsche Meer sehr beliebt“, berichtet sie.

Wird es wieder eine Elm Lappwald Messe geben?

Veranstalter Heiko Klein äußert sich dazu so: „Wir wollen das auf jeden Fall weitermachen.“ Am Freitag habe Landrat Gerhard Radeck die Messe besucht, dabei sei man ins Gespräch gekommen. Für dieses Jahr beobachtet Klein: „Für viele ist es ungewohnt, wieder unter Menschen zu gehen.“ In Zukunft, ist er sich sicher, müssen Messen grundsätzlich anders aufgestellt werden. Es müsse beispielsweise mehr um Ausbildungsplätze gehen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de