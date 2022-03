Auch abgelaufene Verbandskästen helfen der Ukraine

Königslutter. Menschen aus dem gesamten Landkreis Helmstedt haben ihre Verbandskästen an eine Schule in Königslutter gegeben. Die Spenden fahren nun gen Ukraine.

Menschen aus dem gesamten Landkreis Helmstedt haben 450 Verbandskästen an die Haupt- und Realschule in Königslutter gespendet. Video: Tanja Reeve

Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Realschule in Königslutter haben am Freitag 450 Verbandskästen an den Verein hackers4good übergeben.

In den vergangenen zwei Wochen hat die Schule in Königslutter dazu aufgerufen, auch abgelaufene Verbandskästen zu spenden. Lehrerin Michaela Römmeler berichtet: „Spenden konnte jeder.“ Sie hat den Kontakt zum Verein des Wolfsburgers Noèl Funke hergestellt, der seit Freitag mit seinem Lkw „Paul“ an die polnisch-ukraninische Grenze fährt, um dort das Verbandsmaterial abzuliefern.

450 Verbandskästen haben Menschen aus dem gesamten Landkreis Helmstedt gespendet. Schülerinnen und Schüler der Haupt-und Realschule Königslutter haben die Spenden an Noèl Funke von Hackers4good übergeben. Foto: Tanja Reeve

„Wir hatten bereits Fahrten an die ukraninische Grenze“, erzählt Vorstand Noèl Funke. Er rechnet für die Tour mit den Verbandskästen aus Königslutter mit einem Weg von 1200 Kilometern in dem Erkundungsfahrzeug des Herstellers Steyr – das im Verein „Paul“ genannt wird. Normalerweise kümmert sich der Verein darum, dass benachteiligte Kinder im Ausland eine digitale Bildung erfahren und fahren Beispielsweise technische Ausrüstung an entlegene Orte. In diesen Tagen dominiert im Verein aber die Not in der Ukraine.

Spendenbereitschaft im Landkreis Helmstedt bleibt groß

Die Spendenbereitschaft sei im gesamten Landkreis groß gewesen, sagt Michaela Römmeler. Aus Schöningen sei ein großer Teil gekommen, auch ein Pflegedienst habe medizinisches Material geschenkt.

„Erstmal sind keine Aktionen mehr geplant, aber ich denke, die Lage wird sich nicht so schnell ändern. Von daher wird bestimmt bald etwas neues geplant“, erklärt die Lehrerin.

Der Krieg belastet Kinder

Schülerinnen und Schüler formulieren ihre Gedanken zum Ukraine-Krieg. Foto: Tanja Reeve

„Ich kriege viel von dem Krieg auf Tiktok mit“, erzählt eine Schülerin der Klasse 5c am Freitag. Tiktok ist eine Plattform für kurze Videos. „Wir wollen in der Ukraine helfen“, sagt ihre Klassenkameradin. Die Lehrerin beobachtet, dass der Krieg die Kinder beschäftigt: „Das ist permanent da. In dieser Klasse sind syrische Kinder, die selbst wissen, wie das ist.“ In der Aula gibt es einen Ort, an dem Kinder, aber auch Lehrkräfte ihre Gedanken sichtbar machen können. Römmeler nennt es „Klagemauer“. Sie soll helfen, mit der Situation klar zu kommen. Außerdem seien Lehrkräfte für die Kinder da: „Wir sagen den Kindern an manchen Tagen: Ihr müsst keine Nachrichten schauen, geht raus und genießt das Wetter.“

Ab kommender Woche begrüßt die Schule die erste Schülerin aus der Ukraine. „Es ist das erste Kind, aber nicht das letzte“, schätzt Römmeler.

