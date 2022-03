Verkehrssperrung um Eisenbahnbrücke Schöninger Straße in Helmstedt

Helmstedt. Die DB muss über das Wochenende Untersuchungen am Bauwerk der Eisenbahnbrücke an der Schöninger Straße durchführen. Es kommt zu Sperrungen.

Erneut kommt es wegen Bauwerksuntersuchungen an der Eisenbahnbrücke Schöninger Straße in der Zeit von Samstag, 19. März, 18 Uhr, bis Sonntag, 20. März, 6 Uhr, zu einer Sperrung der Bahnbrücke, wie die Stadt Helmstedt in einer Pressemeldung bekanntgab.

Die Verkehrsbeschränkungen beziehen die Straßen Kantstraße, Schöninger Straße und die B 244 im direkten Umfeld mit ein und sind während der Untersuchung für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Von der Schöninger Straße kommend ist die Weiterfahrt links in Richtung Bahnunterführung B 244 nicht möglich.

Dies gilt ebenso aus Richtung Kantstraße kommend. Von der Kantstraße aus ist die Fahrt in Richtung Bahnhof/Innenstadt möglich. Für den Fahrzeugverkehr aus Richtung B 244 kommend ist die Weiterfahrt in Richtung Helmstedt über die Westumgehung/Braunschweiger Tor oder über die B 1 in Richtung Harbker Kreisel und Harbker Weg möglich. Durch entsprechende Verkehrsbeschilderung wird auf die genannten Verkehrsbeschränkungen hingewiesen. Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Berücksichtigung.

