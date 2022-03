Kunst und Kultur „Glaube und Kunst“ in der St. Stephanus-Kirche in Bahrdorf

Mit einer Andacht eröffnen am Sonntag um 10.30 Uhr Pfarrerin Sabine Kesting und der Malermeister Martin Bauermeister eine Ausstellung in der St. Stephanus-Kirche zu Bahrdorf. Motto der Schau: „Glaube und Kunst“. Gezeigt werden Gemälde von Henning und Martin Bauermeister, beide aus Bahrdorf. Eine Schau in die Familie sozusagen, aber eine, die zum Blick über den Tellerrand einlädt, nicht alleine des Ausstellungsortes wegen.

„Kunst ist Ausdruck schöpferischer Kraft und insofern Ausdruck des Menschen als Ebenbild Gottes.“ So steht es auf einem Flyer, den Kesting für die Schau hat fertigen lassen. Kirche als Mittler zwischen Kunst und Mensch, das hat Henning Bauermeister eigenhändig gelebt. In den 60er Jahren restaurierte er die Altarfiguren der Kirche, in der nun seine Bilder hängen. Ein Bogenschlag vom Gotteshaus über das Handwerk hin zur Kunst. Dreidimensionalität am Altar trifft Zweidimensionalität auf der Leinwand.

Handwerk und Kunst im Gotteshaus

Doch so einfach sieht das Martin Bauermeister, Hennings Sohn, dann nicht. Für den Malermeister ist der Mensch der Schlüssel zur Kunst. Dabei geht es ihm um die Wirkung des Zweidimensionalen in der dreidimensionalen Welt des Menschen und dazu gehört für den Kreishandwerksmeister das Umfeld des Menschen. Ein ganzheitlicher Blick, in dem das Kunstwerk eine Lücke der Wahrnehmung der Gesamtheit schließt. Bauermeister malt für seine Kunden und bindet die Werke immer wieder bewusst in die Gestaltung ihres Lebensumfeldes ein.

Nach der Andacht laden Gemeinde und Künstler zu einem kleinen Imbiss und bitte um eine Spende für die Menschen in der Ukraine. Bis zum 20. März hängen die Bilder im Gotteshaus. Wer unter der Woche einen Blick riskieren möchte, kann das am Dienstag, 15. März, und Donnerstag, 17. März, zwischen 16.30 und 18.15 Uhr tun. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Einlass im Rahmen der 3-G-Regel.

