Polizei stoppt berauschten E-Scooter-Fahrer in Schöningen

Die Polizei in Schöningen hat am Montagabend einen 39 Jahre alten Mann kontrolliert, der unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter unterwegs war. Nach Angaben der Beamten fand die Kontrolle gegen 21 Uhr auf der Helmstedter Straße statt. Der Mann räumte schnell ein, am Abend zuvor einen Joint geraucht sowie etwas Amphetamin konsumiert zu haben. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten in dem Rucksack des 39-Jährigen Betäubungsmittel sowie drogentypische Gebrauchsgegenstände, wie die Polizei schreibt.

Die aufgefundenen Gegenstände wurden beschlagnahmt. Ein freiwilliger Drogentest auf der Dienststelle verlief positiv auf THC, Amphetamine und Methamphetamine. Daraufhin wurde dem 39-Jährigen durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen und entsprechende Anzeigen gefertigt.

