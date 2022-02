Turbulenter Start für den Förderkreis Malerkapelle Königslutter

Die südkoreanische New-Media-Künstlerin Yu-jin Kim will in der Malerkapelle Königslutter ein ortsspezifisches Stück installieren.

Das neue Jahr hat für den Verein Förderkreis Malerkapelle am Elm nach eigenen Angaben trotz Winterpause turbulent angefangen: Die Kälte habe die Wasseruhr platzen lassen. Die Kapelle an der Samuel-Hahnemann-Straße 5 in Königslutter sei überhaupt in einem sehr schlechten baulichen Zustand: die Heizung defekt, Wasserleitungen leck, Teile des Putzes fallen von der Decke. Der Verein sei in Gesprächen mit der Braunschweigischen Landeskirche als Eigentümerin sowie der Stadt und Stiftungen, um die Sanierung voranzutreiben.

Erste Ausstellung ist für Mai geplant

Dennoch habe Kurator Lino Heissenberg in diesem Jahr einige Ausstellungen und Veranstaltungen geplant – natürlich jeweils unter Corona-Vorbehalt. So wollten Künstler Nicola Falco, Neumitglied des Vereins, und die Künstlerin und Designerin Jenny Seib,gemeinsam ab 13. Mai in der Kapelle ausstellen. Beide seien Absolventen der HBK Braunschweig. Anschließend wolle die südkoreanische New-Media-Künstlerin Yu-jin Kim, deren Ausstellung vom Niedersächsischen Ministerium für Kultur und Wissenschaft gefördert werde, nach Deutschland kommen und das ortsspezifische Stück „Eastern Resonance“ in der Kapelle installieren. Eröffnung solle am 9. Juni sein. Kim sei Mitorganisatorin des japanischen Filmfestivals „Calling“.

Königslutters Malerkapelle soll Atelier werden

Gemeinschaftsprojekt mit italienischem Kunstverein

Außerdem sei für August das südkoreanische Video-Performance-Künstlerduo Kyu Nyun Kim Jiun Roh eingeladen. Mit dem Kunstverein M.Arte in Carugate (Italien) plant der Förderverein laut Mitteilung ein Gemeinschaftsprojekt. Beide Vereine zielten auf eine gemeinsame Ausstellung im September/Oktober. Ebenfalls für diese Zeit sei die Mitgliederausstellung geplant. Schließlich stehe der Förderverein in Kontakt mit dem Aktivisten Thomas Bollmann, der in Zusammenarbeit mit Malerkapelle und Kaiserdom seine Aktionen „Das grüne Licht“ und „Sicherer Hafen“ in Königslutter verwirklichen wolle.

Abhängig von der Pandemielage will der Verein Rahmenprogramme zu den Ausstellungen anbieten – zum Beispiel ein Herbstfest vor der Kapelle. Mitstreiter seien im Förderkreis Malerkapelle willkommen: www.kunstverein-malerkapelle.de, Kontakt: kontakt@kunstverein-malerkapelle.de

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de