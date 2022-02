Die Helmstedter Polizei begleitete am Montag wieder eine Versammlung, die sich gegen die Corona-Maßnahmen richtete. (Symbolbild)

Corona-News aus Helmstedt Corona-Proteste: 56 Menschen versammeln sich in Helmstedt

In der Helmstedter Innenstadt haben sich am Montagabend etwa 30 Personen zu einer nicht angezeigten Versammlung getroffen. Wie die Polizei berichtet, wuchs die Teilnehmerzahl während des Laufs durch die Innenstadt auf 56 Menschen an.

Nahezu alle Personen hielten sich an die Corona-Verordnung und trugen als Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer die vorgeschriebenen FFP2-Masken. Gegen 20 Uhr beendeten die Beteiligten die Versammlung.

red

