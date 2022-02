Helmstedt. Bärbel Quast hat das Leitungsteam der Rheuma-Liga aus persönlichen Gründen verlassen. Eine Ehrung folgt in diesem Jahr.

Vereine im Kreis Helmstedt Rheuma-Liga Helmstedt hofft auf Jubelfeier in diesem Jahr

Die Mitgliederversammlung der Rheuma-Liga Helmstedt im Oktober 2021 im Quellenhof war trotz der Corona-Auflagen gut besucht, heißt es in einem Bericht.

31 Mitglieder entlasteten nach dem Bericht der Kassenprüfer das Leitungsteam und stimmten über die Veränderungen ab. Bärbel Quast und Edith Bergmann verließen das Leitungsteam und wurden durch Sabine Tischler als Stellvertreterin und Ilona Kleindienst als Beisitzerin in Leitungsteam ersetzt.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weil Bärbel Quast nicht an der Mitgliederversammlung hatte teilnehmen können, erfolgt ihre offizielle Verabschiedung erst in diesem Jahr, in dem die Liga auch ihr 40-jähriges Bestehen nachfeiern möchte. Von den 37 für langjährige Mitgliedschaft zu ehrenden Mitgliedern erhielten neun Mitglieder, die zur Versammlung gekommen waren, einen Blumenstrauß von Astrid Saemerow zum Dank. Den abwesenden Mitgliedern wurde eine Urkunde zugesandt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de