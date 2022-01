Mobiles DRK-Team impft in Helmstedt 80 Kinder ab fünf Jahren

Zum ersten Mal wurden am Donnerstag Kinder zwischen fünf und elf Jahren im neuen Wolfsburger Impfzentrum, das sich im grünen Gebäude des Kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes auf dem Gelände des Klinikums befindet, gegen Corona geimpft. 80 Termine wurden im Vorfeld online oder telefonisch vergeben.

„Wir haben versucht, hier eine ruhige und entspannte Atmosphäre herzustellen. Deshalb haben wir die Zeitfenster sehr weit auseinandergezogen. Wurden im Impfzentrum im Congress-Park etwa 40 Erwachsene pro Stunde eingeplant, sind es bei den Kindern gerade einmal zehn bis zwölf pro Stunde“, erklärt Bernhard Lange vom Leitungsteam für das Kinderimpfen des Gesundheitsamtes. Der langjährige Malteser-Stadtbeauftragte befindet sich eigentlich im Ruhestand, hatte aber schon die Leitung des Impfzentrums im Congress-Park inne.

Fünf bis zehn Minuten dauert ein Termin im Schnitt

Sieben Stunden lang waren Impfarzt Jonas Gerteis, Dr. med. Wolfram Gaden, Kinderarzt im Ruhestand, und Kinderärztin Dipl. Med. Suzanne Knauer-Schiefer sowie neben Lange ein weiterer Unterstützer im Einsatz, um den Kleinen und ihren Eltern den Weg zu weisen, ihnen die Formulare zum Ausfüllen auszuhändigen, den Impfausweis entgegenzunehmen und die Daten einzutragen und schlussendlich „den kleinen Piks“ zu verabreichen. Lange: „Die meisten Eltern haben sich im Vorfeld sehr, sehr gut informiert, so dass im Gespräch höchstens noch ein, zwei Fragen offen sind.“ Im Schnitt würde ein Termin rund fünf bis maximal fünfzehn Minuten in Anspruch nehmen.

Extra aus Braunschweig war Fritz samt Mutter und zwei Geschwistern angereist. „Ich gehe davon aus, dass nach den Weihnachtsferien in der Schule die Ansteckungsgefahr massiv zunehmen wird. Weil in Braunschweig erst wieder in einer Woche Kinder geimpft werden und ich so viel Zeit wie möglich bis zum 10. Januar vergehen lassen wollte, habe ich in Wolfsburg einen Termin gebucht. Ich wünsche mir den größtmöglichen Schutz für mein Kind“, verrät die Mutter des Siebenjährigen.

Fürs Tapfersein gab’s sogar Geschenke

„Ich will nicht krank werden und in der Schule und beim Fußballtraining besser geschützt sein“, verrät Malte Hörnicke aus Flechtorf, der beim FC Schunter in Lehre kickt. Besonders gefreut hat sich der

elfjährige VfL-Fan, der mit Mama Jessica gekommen war, über die Belohnung fürs Tapfersein: einen kleinen Ball und einen Kalender seines grün-weißen Lieblingsvereins.

Geschenke von den Grizzlys Wolfsburg erhielten Rahna (9) und Mahedi (7) – sie waren mit Schwester Zahra und Vater Asadullah Ahmadi zum Impfen gekommen, „um den kleinen, neun Tage alten Bruder Hamed zu schützen“.

Termine für das Impfen von Kindern können ausschließlich online über das Impfportal (www.impfportal-niedersachsen.de) oder per Telefon unter 0800 9988665 gebucht werden. Geimpft wird am Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 16 Uhr. Lange: „Gerne können die Kinder auch ein Kuscheltier mitbringen, das wir dann gleich mitimpfen.“ Die Zufahrt zum Gebäude des Bereitschaftsdienstes soll über den Hochring erfolgen.

