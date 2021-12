Über Weihnachten: Einbruch in Helmstedter Bürogebäude

Helmstedt. Das Weihnachtswochenende haben Einbrecher in Helmstedt ausgenutzt. Unbekannte stiegen in Büros in der Schuhstraße ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind über Weihnachten in die Büroräume eines Sozialzentrums in der Helmstedter Schuhstraße eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Was sie dabei erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ereignete sich die Tat zwischen Donnerstag, 23. Dezember, 13.30 Uhr und Montag, 27. Dezember, 8.28 Uhr. Zwei Angestellte hatten den Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert.

Polizei nimmt Hinweise zum Einbruch entgegen

Wie erste Ermittlungen ergaben, waren Unbekannte zur fraglichen Zeit über gewaltsames Öffnen der Haupteingangstür ins Gebäude gelangt. Anschließend betraten und durchsuchten sie verschiedene Büroräume. Danach verschwanden sie unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache am Ludgerihof unter (05351) 5210 entgegen.

