Schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten in Wobeck

Helmstedt. In Wobeck hat sich ein schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten ereignet. Vier Personen wurden mit einem Rettungswagen in Kliniken gebracht.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wobeck wurden am späten Montagnachmittag, 15. November, vier Personen verletzt. Einige Insassen mussten von der Feuerwehr aus ihren Autos befreit werden, meldete die Polizei Wolfsburg. Ein 80-jähriger Golffahrer fuhr aus dem Landkreis Wolfenbüttel mit einer Beifahrerin in die Ortschaft Wobeck ein und kollidierte mit einem entgegenkommenden Passat. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde eine hinter dem Passat fahrende 48-jährige Skodafahrerin ebenfalls in den Unfall verwickelt.

Alle Insassen wurden verletzt mit Rettungswagen in Kliniken gebracht, wobei der Passatfahrer die schwersten Verletzungen davongetragen haben dürfte. Die an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da keiner der Beteiligten vor Ort zum Unfallhergang befragt werden konnte wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ortsdurchfahrt Wobeck musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Weitere polizeiliche Ermittlungen dauern an.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de