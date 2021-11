Auf diesem Feld zwischen Schöningen und Hoiersdorf soll das Neubaugebiet „Am Kaffeebeek" entstehen. Im nun geänderten Entwurf des Bebauungsplans, über den der Ausschuss für Bauen und Umwelt am Donnerstag in öffentlicher Sitzung beraten will, ist allerdings nicht mehr vorgesehen, das Neubaugebiet direkt an die Straße Lange Trift (rechts) grenzen zu lassen.