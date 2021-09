Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstag in Königslutter.

Unfall in Königslutter Kind in Königslutter von Auto erfasst

Beim Überqueren der Helmstedter Straße in Königslutter ist ein sieben Jahre altes Kind von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 18 Uhr, wie die Polizei mitteilt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand und Aussagen von Zeugen, befuhr ein 44 Jahre alter Fahrer aus Schöningen am Dienstagabend mit seinem VW Golf die Helmstedter Straße aus Richtung Rottorfer Straße kommend in Richtung Helmstedt. Plötzlich querte ein sieben Jahre altes Kind zwischen am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen die Fahrbahn und wurde dabei trotz Vollbremsung vom Auto des 44-Jährigen erfasst.

Notarzt kommt per Rettungshubschrauber

Das Kind wurde auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Polizei und Rettungswagen seien Minuten später vor Ort gewesen, ein Notarzt wurde vom Rettungshubschrauber Christoph 30, der auf einer Grünfläche an der Braunschweiger Straße landete, zur Unglücksstelle gebracht.

Das schwer verletzte Kind wurde anschließend mit dem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht. Die Helmstedter Straße war während der Verkehrsunfallaufnahme bis etwa 18.30 Uhr nur halbseitig befahrbar.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de