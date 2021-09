Unbekannte sprengen in Helmstedt Dixi-Klos – Polizei ermittelt

Helmstedt. In Helmstedt haben Unbekannte am Montagabend zwei Toilettenhäuschen vor einem Neubau gesprengt. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in Helmstedt am Montagabend zwei Toilettenhäuschen gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, hatte gegen 21.50 Uhr eine Anruferin eine lautstarke Explosion im Bereich der Straße Magdeburger Tor gemeldet. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus und entdeckte am Neubaugebiet in der Emmi-Lademann-Straße Ruß an den völlig zerstörten Dixi-Klos, die vor einem Rohbau standen.

Polizei sucht Zeugen der Sprengung

Die vier Wände der Toilette wurden in alle Richtungen gesprengt, auch das Dach wurde durch die Explosion abgetrennt. Lediglich der Bodenbereich der Toilette befand sich noch an der Ausgangsposition, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch:

Der Schaden wird auf 1400 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und dem Herbeiführen einer Explosion. Die Ermittler hoffen darauf, dass trotz der Dunkelheit Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache am Ludgerihof unter (05351) 5210 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de