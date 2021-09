Kleiderladen Im Kleiderladen in Lehre gibt es jetzt günstige Kleidung

DRK-Ehrenamtskoordinatorin Elke Menzel-Schäfer (rechts) hat die Eröffnung des Kleiderladens des DRK Helmstedt in Lehre organisiert, Merry Schumacher ist eine von sieben Verkäuferinnen.

Lehre. Das DRK eröffnet am Freitag in Lehre im ehemaligen Reisebüro an der Berliner Straße einen Kleiderladen. Dort soll auch Zeit für Gespräche sein.