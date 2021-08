Fahrer rammt in Helmstedt geparktes Auto und flüchtet

Einen lauten Knall vernahm ein Autofahrer am Dienstag, 13.30 Uhr, am Harbker Weg in Helmstedt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Fahrer dort seinen weißen Ford Focus am rechten Fahrbahnrand vor seinem Grundstück abgestellt.

Als er zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer gegen sein Auto gefahren war und sich aus dem Staub gemacht hatte.

Anrufer gibt der Polizei Hinweise auf den Unfallverursacher

Laut einem Zeugen habe es sich bei dem Unfallverursacher um einen silbernen Kleinwagen gehandelt, der in Richtung Harbke davongefahren sei. Gegen 14 Uhr ging auf der Polizeiwache ein Anruf ein, der einen Hinweis auf die Identität des Unfallverursachers gab.

Die Beamten gingen dem nach und trafen einen 49 Jahre alten Fahrzeugbesitzer an dessen Wohnanschrift an. Unter dem Carport stand ein silbermetallic-farbener Kia, der vorn rechts einen frischen und deutlich erkennbaren Unfallschaden aufwies.

Der 49-Jährige tischt den Beamten eine Lügengeschichte auf

Der 49-Jährige habe den Beamten eine Unfallgeschichte aufgetischt, die den tatsächlichen Gegebenheiten völlig widersprach. Die Beamten stellten bei dem 49-Jährigen starken Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest ergab 3,63 Promille. Daraufhin wurden dem Mann in der Helmstedter Klinik zwei Blutproben entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der verursachte Gesamtschaden dürfte sich auf mindestens 8000 Euro belaufen.

Der 49-Jährige wird sich demnächst vor Gericht wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern an.

