Impf-Aktion in Helmstedt Impfzentrum Helmstedt bietet Impf-Termine im Kreisgebiet an

Das Impfzentrum Helmstedt möchte mit weiteren Impfaktionen an die Bevölkerung appellieren, sich impfen zu lassen. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Delta-Variante des Covid-19-Virus auch im Landkreis Helmstedt angekommen ist und besonders ansteckend sein soll. Insbesondere auch jüngere Menschen können an dieser Variante schwer erkranken, so die Mitteilung.

Nach den bereits erfolgreichen Sonderimpfaktionen mit dem Mobilen Team des Impfzentrums sind weitere Sonderaktionen geplant. Verimpft werden sollen jeweils sowohl der Impfstoff von Johnson&Johnson als auch der Impfstoff BioNtech. Bei der Impfung mit Johnson&Johnson ist lediglich eine Impfung erforderlich. Dieser Impfstoff ist allerdings nur für Personen, die bereits das 18. Lebensjahr vollendet haben, zugelassen. Der Impfstoff BioNtech kann auch an Minderjährige, die bereits 12 Jahre alt sind, verimpft werden. Bei BioNtech ist allerdings eine zweite Impfung erforderlich, diese ist für alle nachfolgend aufgeführten Aktionen einheitlich am 21. September im Impfzentrum vorgesehen.

Die Termine: Donnerstag, 19. August, jeweils von 11 bis 16 Uhr in Süpplingen, NP-Parkplatz, sowie in Helmstedt, Parkplatz Magdeburger Berg; Samstag, 21. August, 10 bis 13 Uhr Elmstadion Schöningen; Mittwoch, 25. August, 14.30 bis 18 Uhr im Waldbad Birkerteich in Helmstedt; Donnerstag, 26. August, 11 bis 16 Uhr Festzelt Jerxheim sowie Pennymarkt Schöningen; Dienstag, 31. August, 9 bis 19 Uhr Helmstedt, Easy-Fitness; Sonntag 12. September, 11 bis 16 Uhr Schöningen, am Schloss, Elm-Drive.

Kontakt zum Impfzentrum unter (05351) 5581250.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de