Diebe brechen in Königslutter Autos auf und stehlen Geldbörsen

Königslutter. In der Nacht zu Freitag haben unbekannte Täter die Seitenscheiben zweier Autos in Königslutter zerstört und darin liegende Portemonnaies gestohlen.

Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer hat in der Nacht zu Freitag etwas Verdächtiges im Holtnickel und in der Wilhelm-Schwieger-Straße beobachtet? (Symbolbild)

Noch unbekannte Täter haben in Königslutter zwei Fahrzeuge aufgebrochen und darin befindliche Geldbörsen gestohlen. Die Taten sollen sich laut Polizei zwischen 22 Uhr am Donnerstagabend und 6.45 Uhr am Freitagmorgen ereignet haben.

In der Straße Holtnickel zerstörte der oder die Unbekannte die Seitenscheibe eines parkenden Autos und nahm eine Geldbörse mit, die der Besitzer in der Mittelkonsole liegengelassen hatte. Die gleiche Vorgehensweise wendete der Täter in der Wilhelm-Schwieger-Straße bei einem anderen Fahrzeug an.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Polizei warnt: Keine Wertgegenstände im Auto lassen!

Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro aus – und warnt in diesem Zusammenhang davor, Wertgegenstände in Fahrzeugen zurückzulassen. Zeugen sollen sich mit Hinweisen zu den nächtlichen Taten an die Polizei in Königslutter wenden. Diese ist telefonisch unter (05353) 941050 zu erreichen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de