Brand im Landkreis Helmstedt Nächtliches Feuer: Scheune in Süpplingen steht in Flammen

Die Feuerwehr konnte den nächtlichen Scheunenbrand in Süpplingen schnell unter Kontrolle bringen.

Süpplingen. In der Samtgemeinde Süpplingen hat die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag den Brand in einer Scheune gelöscht. Eine Einsatzkraft wurde verletzt.