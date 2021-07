Hochschwangere Königslutteranerin verhindert Autounfall

Königslutter. Nur mit einer Vollbremsung kann die Frau einen Unfall an der Kreuzung An der Stadtmauer/Lindenstraße vereiteln. Die andere Fahrerin wird gesucht.

Nur durch eine Vollbremsung habe eine 35 Jahre alte Autofahrerin einen Unfall in Königslutters Innenstadt verhindern können. Wie die Polizei mitteilt, sei die Königslutteranerin am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr mit ihrem Auto auf der Straße An der Stadtmauer in Richtung Ortsausgang Bornum unterwegs gewesen. Auf Höhe des Kreuzungsbereichs Lindenstraße/Westernstraße missachtete eine Fahrerin dann die Vorfahrt.

In einem schwarzen PKW der SUV-Klasse hätte sie die Kreuzung mit nicht angepasster Geschwindigkeit aus der Lindenstraße kommend in Richtung Westernstraße gequert. Ein Kollision hätte die 35-Jährige demnach nur durch eine Vollbremsung verhindert. Die Fahrerin des schwarzen SUV habe sie als 40 bis 50 Jahre alte Frau mit dunklen Haaren und Sonnenbrille beschrieben. Das Kennzeichen des SUV konnte nicht abgelesen werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder der Fahrerin des schwarzen SUV machen können. Hinweise sind an das Polizeikommissariat Königslutter zu richten unter (05353) 941050. red

