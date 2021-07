APZ Königslutter bittet um Spenden für Klinik in Ahrweiler

Königslutter. Mit Bratwurst-Verkauf Auf dem Markt in Königslutter wird am Mittwoch ein vom Unwetter beschädigtes Krankenhaus in Ahrweiler unterstützt.

In der Ehrenwall'schen Klinik in Ahrweiler sind 12 von 13 Gebäuden schwer beschädigt. Das Awo-Psychiatriezentrum Königslutter bittet um Spenden für den Wiederaufbau.

Die Auswirkungen der Unwetterkatastrophe im Westen sind riesig. Auch ein Psychiatrisches Krankenhaus ist schwer betroffen, wie es in einer Mitteilung des Awo-Psychiatriezentrums (APZ) Königslutter heißt. In der Ehrenwall’schen Klinik in Ahrweiler seien demnach 12 von 13 Gebäuden schwer beschädigt.

Mitarbeiter mussten in einer Nacht- und Nebel-Aktion die Patienten evakuieren, was überwiegend mit Privatfahrzeugen erfolgen musste. Offenbar sei dabei niemand zu Schaden gekommen, was einem kleinen Wunder gleichkomme.

Geahnt, dass die Klinik schwer getroffen ist

Dieser Klinik möchte das APZ Königslutter gern helfen. „Ich kenne die Klinik, da ich dort vor zwei Jahren gewesen bin. Ich habe geahnt, dass die Klinik schwer getroffen ist. Die Infrastruktur in dem Gebiet ist so defekt, dass mir die Kontaktaufnahme erst nach vielen Anläufen gelungen ist“, wird Thomas Zauritz, Geschäftsführer des APZ, in der Mitteilung zitiert.

Die Aufräumarbeiten in der Klinik seien so weit vorangegangen, dass die Erdgeschosse inzwischen einigermaßen vom Schlamm befreit seien und man sich nun an die Keller machen könne. Ein Gebäude sei vom Einsturz bedroht. Im Moment stünden in der Klinik noch die ganz praktischen Fragen für die Aufräumarbeiten im Vordergrund. Zunächst werd das APZ Königslutter also – auf Wunsch des Hauses – Stromaggregate und Trockengeräte besorgen und versuchen, diese dort hin zu befördern.

Krankenhaus-Personal verkauft Bratwurst in Königslutter

Am Mittwoch, 28. Juli, stehen Mitarbeiter und Krankenhausleitung mit dem Grill von 11 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz in Königslutter. Mit dem Verkauf von Bratwurst und Getränken werde eine Spendenaktion gestartet. Das APZ ruft dazu auf, weil in der akuten Phase viel Geld gebraucht werde, um das Nötigste zu beschaffen, bevor die Hilfsprogramme anlaufen.

red

