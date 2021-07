Designer restauriert Stadtwappen von Königslutter

Königslutter. Ein Designer aus Rotenkamp hat sich des in die Jahre gekommenen Stadtwappens in Königslutter angenommen. Es war witterungsbedingt verblasst.

Er war in die Jahre gekommen, der Löwe, der das Wappen der Stadt Königslutter am Elm über dem Eingang des Rathauses Am Markt 2 als Hoheitszeichen ziert. Für Arnim Baumann aus Rotenkamp ein Grund, auf die Stadt zuzugehen und anzubieten, das witterungsbedingt verblasste Wappen zu überarbeiten. Ein nicht so ganz leichtes Unterfangen, wie sich später herausstellte. Aber mit Jan Martin, Techniker im Gebäude- und Liegenschaftsmanagement der Stadt, fand er einen Unterstützer des Vorhabens, heißt es in einer Mitteilung.

Abstimmung mit dem Denkmalschutz

Da das Rathaus denkmalgeschützt sei, habe am Beginn eine Abstimmung mit dem Denkmalschutz des Landkreises gestanden. Bei Marcus Wagner, Leiter des Geschäftsbereiches Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz des Landkreises, seien die Beteiligten auf offene Ohren für das Vorhaben gestoßen. Baumann habe zunächst in Wolfenbüttel bei der zuständigen Abteilung des Niedersächsischen Landesarchivs hinsichtlich Gestalt und Farbgebung recherchiert, habe es doch in den Jahrzehnten immer wieder unterschiedliche Gestaltungen des Wappens gegeben.

Beschluss von 1905 setzt Gestalt und Form fest

Ein Beschluss des Braunschweigischen Prinzregenten Albrecht vom 14. August 1905 habe die Situation bereinigt und Gestalt und Farben des Wappens in der heutigen Form festgesetzt. Danach habe es grünes Licht vom Denkmalschutz gegeben. Nach der Demontage habe Baumann das Wappenschild ausgebessert. Als Diplom-Designer habe er bereits ähnliche Projekte ausgeführt. In Handarbeit sei das Wappen mit dem Löwen aufgemalt worden. 56 Stunden habe Baumann in seiner Werkstatt verbracht. Die Materialkosten von rund 350 Euro habe die Stadt übernommen.

Bürgermeister Alexander Hoppe würdigte das Engagement von Baumann mit einem Präsent. Die örtliche Dachdeckerfirma Rohrbeck habe die Montage mit dem Teleskoplader unterstützt.

red

