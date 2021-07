Zwei Schöninger Realschülerinnen liegen beim Final-Tipp richtig

Italien gegen England. Dieses Finalpaar hatte niemand der Schülerinnen und Schüler der Realschule Schöningen auf dem Schirm, als sie vor einem Monat ihren EM-Tipp abgaben (wir berichteten). „Der tägliche Gang zum stets aktuellen Spiel- und Ergebnisplan erzeugte somit regelmäßig Kopfschütteln und enttäuschte Gesichter“, berichtet Lehrer Jan Löper.

Aber am letzten Freitag vor der Final-Partie gab es für die Jugendlichen eine zweite Tippchance: „Wer wird das Finale gewinnen und mit welchem Torverhältnis?“, lautete die Frage. Wieder nahmen fast alle Schülerinnen und Schüler und viele Lehrkräfte teil.

Tippen hat an der Realschule Tradition

Stellvertretender Schulleiter Markus Pickbrenner gratulierte den beiden Freundinnen Emma Brennecke und Lara Gritzan zum Tippspiel-Sieg. Foto: Realschule Schöningen

„Zuvor wurde in den Pausen viel diskutiert und gefachsimpelt“, teilt Löper mit. In dieser Woche erfolgte nun die Auswertung der Tipps und die Siegerehrung auf dem Pausenhof. Der stellvertretende Schulleiter Markus Pickbrenner gratulierte den beiden einzigen richtigen Tipperinnen und übergab ihnen ein kleines Präsent. Die beiden Freundinnen Emma Brennecke und Lara Gritzan, beide aus der Klasse 6a, waren die glücklichen Gewinnerinnen. Emma Brennecke sagte: „Ich dachte beide Mannschaften sind gut für viele Tore, aber knapp wird es werden. So bin ich auf 4:3 für Italien gekommen.“ Lara Gritzan betonte: „Wir haben uns nicht abgesprochen – es war Zufall.“

Partnerschule des VfL Wolfsburg

Markus Pickbrenner freute sich nicht nur über die vielen fußballbegeisterten Schülerinnen und -schüler an der Schule, sondern machte weitere positive Aspekte aus: „Fußball ist immer gut für Überraschungen und bietet viele Gesprächsanlässe zu den unterschiedlichsten Themenbereichen!“

Die Realschule Schöningen ist schon seit Jahren Partnerschule des VfL Wolfsburg. Das Tippen bei großen Fußballturnieren geht bei ihr auf eine 20-jährige Tradition zurück.

mb

