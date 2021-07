Mann überfällt Helmstedter Spielothek und bedroht Angestellte

Helmstedt. Der maskierte Unbekannte hatte gegen 1.20 Uhr die Spielhalle in der Kornstraße betreten und Bargeld erbeutet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Helmstedter Polizei ermittelt in einem Raubüberfall, der Montagfrüh gegen 1.20 Uhr in einer Helmstedter Spielhalle verübt wurde.

Ein Raubüberfall ereignete sich am frühen Montagmorgen auf eine Spielothek in der Kornstraße. Das berichtet die Polizei Helmstedt. Dabei erbeutete ein unbekannter Täter einen noch genau zu ermittelnden Bargeldbetrag. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei habe gegen 1.20 Uhr ein maskierter Täter die Spielothek in der Helmstedter Innenstadt betreten, die dortige Angestellte mit einem gefährlichen Gegenstand bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die Angestellte habe dem Täter einen unbekannten Bargeldbetrag aus gehändigt.

Der Täter war mit einem schwarzen Tuch und einer Sonnenbrille maskiert

Danach habe der Täter die Spielothek verlassen und sei in Richtung Heinrichsplatz geflüchtet. Der Räuber wird wie folgt beschrieben: etwa 170 cm groß, von schlanker Gestalt, bekleidet mit einer dunklen Hose sowie dunkler Oberbekleidung mit Kapuze. Er sei mit einem schwarzen Tuch und Sonnenbrille maskiert gewesen.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer den Täter vor oder nach der Tat beobachtet haben und bittet Zeugen um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt unter (05351)521-0.

red

