Abschlüsse für Schüler in Königslutter sind etwas besonderes

Abschied in der Haupt- und Realschule Königslutter: Dort wurden die abgehenden Hauptschüler aus der 9. Klasse verabschiedet sowie die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen, die mit einem Realschulabschluss oder einem erweiterten Realschulabschluss den nächsten Schritt in ihr Leben gehen.

Abschlussfeier der Haupt- und Realschule Königslutter: Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 b erhielten ihre Zeugnisse. Foto: Privat

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In einer kleinen Feier im Forum fand dieser Festakt laut einer Mitteilung in zwei Veranstaltungen statt, da die Hygienevorschriften einen voll besetzten Festraum nicht zuließen. So durfte jeder Absolvent und jede Absolventin zwei Gäste mitbringen. Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft sowie Elternvertreter konnten nicht dabei sein.

Schülerinnen und Schüler meistern in ungewöhnlichem Jahr ihren Abschluss

Bei dieser besonderen Feier sei es aber ohnehin vor allem auf die Schülerinnen und Schüler angekommen, die in einem ungewöhnlichen Jahr ihren Abschluss gemeistert haben. Es seien die Kinder, die trotz Distanzlernen, Szenario B und Szenario A emsig am Ball geblieben sind, die gelernt, sich gegenseitig unterstützt und das Beste aus den Situationen gemacht haben.

Es seien die Schülerinnen und Schüler die fein gekleidet im Forum saßen, aufgeregt waren und ihrem Abschlusszeugnis entgegenfieberten und deren Abschluss ein ganz besonderer sei, ein Abschluss in einem Schuljahr begleitet von Corona. Diese Abschlüsse seien nicht, wie es häufig von einzelnen Personen behauptet werde, weniger wert. Der Unterrichtsstoff sei für die Schülerinnen und Schüler nicht einfacher und leichter gewesen, sondern anders.

Feier ist kleiner als in Vorjahren, aber trotzdem würdevoll

Begleitet von den guten Wünschen der Schulleitung, ihren Klassenlehrerinnen und des Klassenlehrers, der einen oder anderen Träne und mit musikalischer Untermalung der Musiklehrerin Marzena Pollok sei die Feier zwar kleiner gewesen als in den vergangenen Jahren, aber trotzdem würdevoll.

Egal welcher Abschluss erreicht wurde, die Haupt- und Realschule Königslutter habe Menschen entlassen, die gefestigt in die Zukunft gehen können, die neben ihren positiven Leistungen in einzelnen Fächern auch Werte mitbekommen hätten, die ihre persönlichen Stärken und Schwächen kennen und sich auf neue, unbekannte Situationen einlassen und das Beste daraus machen. Hinter jedem Schüler, hinter jeder Schülerin verstecke sich eine ganz individuelle Persönlichkeit, eine eigene Geschichte. Oftmals, so heißt es in der Mitteilung, beschrieben Noten nur einen Teil dieser individuellen Leistung, die manchmal so viel größer und anstrengender sei, als Noten es auszudrücken vermögen.

Die Lehrkräfte seien froh, diesen Abschlussjahrgang auf seinem Weg begleiten zu können.

Klassenlehrerin Andrea Wittmaier sagte nach Ringelnatz: „Wir wünschen euch, dass ihr: „morgens knallvergnügt aufwacht…,mit Nasenflügelbeben; Ein ungeheurer Appetit; Nach Frühstück und nach Leben.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de