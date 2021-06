Kirche trifft im Schöninger Bibelgarten auf Kabarett

Freunde des satirischen Wortes kamen am Freitagabend endlich wieder einmal voll auf ihre Kosten. Zum wiederholten Male gastierte Pfarrer und Kabarettist Ingmar von Maybach-Mengede im Rahmen des „Bibelgartensommers“ in St. Lorenz.

Im Gepäck hatte der eloquente Kirchenmann nicht nur wunderbares Sommerwetter, sondern ebenfalls seine neue „Die Wort zum Sonntag-Show“. Eine, wie der Name es bereits vermuten lässt, nicht ganz ernst zu nehmende Kombination aus dem samstagabendlichen „Wort zum Sonntag“ und der satirischen „Heute-Show“. Inklusive Jingle aus den in Nachrichtensendungen bekannten Morsetickern und dem Salutatio „Der Herr sei mit Euch“. Ein fein nuanciertes Programm, das tief in das Leben und zuweilen Leiden eines Pfarrers blicken lässt. Mit einem Augenzwinkern und Schmunzeln, versteht sich.

Gottesdienst auf Abstand und Predigt-Blockade

Da wird über neue Gottesdienstformen in Coronazeiten wie zum Beispiel den „GaAbriEl-Gottesdienst“, also „gemeinsam auf Abstand real-integrierend Evangelium leben“, philosophiert, über Nächte geklagt, in denen die Predigt einfach nicht fertig werden will oder über Bräute der Kopf geschüttelt, die nach intensiven Vorgesprächen kurzfristig dann doch die andere Kirche für ihren „schönsten Tag im Leben“ buchen, eben weil sich der Reifrock des Brautkleides als zu ausladend für den Kirchengang entpuppt. „Lieber zwei Beerdigungen als eine Hochzeit“, so sein Fazit.

Sogar ein kurzes Quiz, um der drohenden Gefahr eines protestantischen Bildungsnotstandes entgegenzuwirken, hatte der Pfarrer dabei. Bei diesem offenbarte die Probandengruppe aus „etwas über 70 mit einem Gruppenalter von etwas über 70“ kleinere Wissenslücken, die jedoch ohne großen Aufwand zu beheben seien. Diesbezüglich werde er sich mit Pfarrer Frank Barche kurzschließen, erklärte Maybach.

Ein „differenziertes Lied vom Tod“ im Bibelgarten

Untermalt wurden die verbalen Seitenhiebe mit Liedern zum Mitsingen, in denen sogar der Tod pietätvoll in „Spiel mir ein differenziertes Lied vom Tod“ auf die Schippe genommen wurde. Im Fazit ein kurzweiliger Abend, in dem Ingmar von Maybach-Mengede mit einem Augenzwinkern nicht nur theologische Erklärungsversuche für die ganz großen Fragen des Leben aufwarf, sondern einmal mehr unter Beweis stellte, dass Kirche und Kabarett sich nicht ausschließen müssen, sondern, so wie an diesem Abend, sogar ganz wunderbar zusammenpassen können.

