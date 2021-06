Krankheitsfall offenbar Ursache für Unfall in Schöningen

Schöningen. Am Samstag war ein 81 Jahre alter Schöninger im Kreuzungsbereich Nicolaistraße/Hötensleber Straße in das Schaufenster eines Hauses gefahren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei war ein „unklarer Krankheitsfall“ Ursache für den Unfall in der Schöninger Innenstadt, der sich am Samstagnachmittag ereignete. Ein Mann war im Kreuzungsbereich Nicolaistraße/Hötensleber Straße offenbar ungebremst in ein Haus gerast.

Der Unfall habe sich gegen 16.40 Uhr am Samstag ereignet, teilte ein Beamter der Polizei in Wolfsburg einen Tag später auf Anfrage mit. Demnach hatte ein 81 Jahre alter Schöninger mit seinem Fahrzeug zunächst ein am Fahrbahnrand parkendes Auto gestreift und war dann ungebremst in ein Schaufenster gefahren und dort zum Stehen gekommen.

Vom Rettungsdienst aus Auto befreit

Weitere Beteiligte oder Verletzte habe es nicht gegeben, sagte der Beamte. Wie die Feuerwehr Schöningen am Samstag mitgeteilt hatte, sei der Fahrer bei ihrem Eintreffen am Einsatzort bereits vom Rettungsdienst aus dem Auto befreit worden. Ob und wo der Mann weiterbehandelt wurde, dazu konnte der Polizeisprecher keine Angaben machen.

Die Feuerwehrleute sicherten die Einsatzstelle ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Der Kreuzungsbereich war während des etwa einstündigen Einsatzes voll gesperrt. Im Einsatz waren neben Rettungsdienst und Polizei drei Fahrzeuge der Schöninger Feuerwehr.

Geschätzte Schadenshöhe

Zur Schadenshöhe teilte der Beamte aus Wolfsburg mit, dass diese für die beiden Fahrzeuge sowie die Schaufenster-Verglasung auf insgesamt 27.500 Euro geschätzt werde.

